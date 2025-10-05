SCOPPITO: UOMO TROVATO SENZA VITA IN UN BOSCO, PER RECUPERO CORPO INTERVIENE ELICOTTTERO

L’AQUILA – Un uomo è stato trovato senza vita in un bosco nelle vicinanze di Scoppito, comune a pochi chilometri dall’Aquila.
Per il recupero del corpo, in un’area molto scoscesa è intervenuto un elicottero. L’allarme, riferisce il quotidiano Il Centro, era stato lanciato dalla figlia, che non riusciva più a mettersi in contatto con il padre. Sul posto i carabinieri .
