SCOPPITO: UOMO TROVATO SENZA VITA IN UN BOSCO, PER RECUPERO CORPO INTERVIENE ELICOTTTERO

5 Ottobre 2025 19:33

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Un uomo è stato trovato senza vita in un bosco nelle vicinanze di Scoppito, comune a pochi chilometri dall’Aquila.





Per il recupero del corpo, in un’area molto scoscesa è intervenuto un elicottero. L’allarme, riferisce il quotidiano Il Centro, era stato lanciato dalla figlia, che non riusciva più a mettersi in contatto con il padre. Sul posto i carabinieri .

