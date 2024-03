SCORRIMENTO GRADUATORIE FARE CENTRO: BIONDI, “DECISIVO PER RIVITALIZZARE SISTEMA PRODUTTIVO”

L’AQUILA – “Con l’approvazione da parte della Regione della graduatoria per lo scorrimento delle attività produttive del bando Fare centro si garantisce una importante e ulteriore liquidità a tutti coloro che si sono messi in gioco per rivitalizzare il sistema produttivo dell’Aquila e del cratere”.

Così in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Ringrazio il governatore, Marco Marsilio, per la disponibilità ad utilizzare la somma di circa 4 milioni di euro che serviranno a sostenere oltre 60 attività in lista d’attesa”.

“Un passaggio decisivo per alimentare la fiducia del micro-tessuto produttivo locale teso a rinforzare il rilancio socio-economico dei centri storici con ricadute positive per le comunità delle nostre aree interne”, ha concluso il primo cittadino.