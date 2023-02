SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.0 IN CROAZIA, PERSONE SCESE IN STRADA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ROMA – Scossa di terremoto, questa mattina, alle 10.47 di magnitudo 5.0. con epicentro a 35 chilometri da Fiume, in Croazia, precisamente nell’isola di Krk-Veglia, a una profondità di 9 chilometri.

Il forte sisma è stato chiaramente avvertito in Friuli Venezia Giulia, dove diverse persone sono scese in strada, come pure hanno tremato le abitazioni in Romagna e nelle Marche.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma sono in corso tutte le verifiche del caso, con il coinvolgimento delle squadre di Protezione civile comunali e dei Vigili del fuoco.