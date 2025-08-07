TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 3.1 A VILLALAGO. PROTEZIONE CIVILE, “NESSUNA CRITICITA’ RILEVATA”

L’AQUILA – Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nel pomeriggio di ieri con epicentro nel territorio del Comune di Villalago, in provincia dell’Aquila.

Sono state prontamente attivate le procedure di verifica da parte della Protezione Civile regionale, che ha effettuato una verifica sulla zona e un monitoraggio continuo della situazione, in stretto raccordo con il Sindaco del Comune di Villalago, i Carabinieri dell’area interessata e i referenti di Enel Green Power, in particolare per quanto riguarda la Diga di Villalago.

“Al momento non si registrano danni a persone o cose”, rende noto il direttore dell’Agenzia Regionale Maurizio Scelli “né criticità rilevanti, in quanto le verifiche condotte hanno dato tutte esito rassicurante. Ringrazio il sindaco e tutte le strutture coinvolte per la tempestiva collaborazione”, ha aggiunto.

”Il sistema di protezione civile ha risposto con prontezza e responsabilità e continuiamo a mantenere alta l’attenzione sul territorio per garantire assistenza e supporto in caso di necessità”.

Scelli ha poi concluso aggiungendo che “un funzionario della Protezione Civile è in contatto costante con l’amministrazione comunale per ogni ulteriore necessità o aggiornamento”.