SCOSTAMENTO DI BILANCIO: MORELLI, “GRAZIE A BERLUSCONI VINCONO ITALIANI”

L’AQUILA – “Il voto di ieri sullo scostamento di bilancio ha segnato per Silvio Berlusconi e Forza Italia un importante punto di ripartenza. Grazie alla sapiente regia del nostro leader, il Presidente Berlusconi, sono passati degli aiuti concreti e fondamentali per gli italiani, quindi anche per gli aquilani e gli abruzzesi, a favore delle partite Iva, degli autonomi, degli artigiani e dei professionisti, superando così, il sistema dei codici Ateco che non ha pienamente funzionato”.

Lo dichiara in una nota Stefano Morelli coordinatore comunale di Forza Italia

“In questo modo siamo riusciti ad ottenere: contributi a fondo perduto per quelle categorie fin ad ora dimenticate; una moratoria fiscale per le scadenze di novembre e per il primo trimestre 2021; un indennizzo in base alla perdita di fatturato sull’anno passato; risarcimenti basati sui costi fissi sostenuti dalle imprese. Sappiamo bene che si tratta di un primo passo verso la direzione giusta e, pur rimanendo saldamente all’opposizione, sappiamo che in questo momento storico dobbiamo far prevalere il buon senso e la ragione su tutto il resto. Forza Italia è un partito cristiano, liberale e riformatore che ha nel suo dna il bene dei nostri concittadini e se riusciremo a condizionare, in loro favore, il Governo lo faremo ancora come Forza Italia e come centro-destra”.

