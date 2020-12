SCREENING COVID: A ROSETO AL VIA DAL 17 DICEMBRE, POSTAZIONI E ORARI

ROSETO – Parte lo screening di massa gratuito a Roseto degli Abruzzi, da giovedì 17 a domenica 20 dicembre, 9 le postazioni di prelievo per l’effettuazione dei test, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

In una nota il sindaco, Sabatino Di Girolamo, annuncia alcuni aggiornamenti dovuti a possibili interferenze con i servizi scolastici.

“La complessità delle operazioni di screening, varie criticità nel reperire il personale sanitario della Asl, alcune riflessioni più approfondite su possibili interferenze con i servizi scolastici, mi costringono a “rimodulare” nella maniera che segue le indicazioni per effettuare i prelievi nei prossimi giorni. Anzitutto l’orario previsto per i prelievi per tutti i punti è stato modificato ed è fissato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18″.

Per quel che riguarda le postazioni ecco le indicazioni, salvo complicanze dell’ultima ora da parte della Asl:

-1 POSTAZIONE PRELIEVO ALL’AUTOPORTO, (ricordo che questa sarà operativa solo dal pomeriggio di domani giovedì 17 dicembre dalle 14,30 alle 18).

Proseguirà la sua attività venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 14,30 e dalle 14,30 alle 18.

Sono invitati a recarsi in questa postazione preferibilmente i cittadini residenti nelle frazioni di Santa Lucia, Casale e San Giovanni e nei territori circostanti.

-1 POSTAZIONE INGRESSO PISCINA COMUNALE. Sarà operativa dalla mattna di giovedì 17 alle ore 9 circa e proseguirà la sua attività venerdì , sabato e domenica negli orari sopra indicati. Si indirizzeranno in questa postazione preferibilmente i cittadini residenti a Santa Petronilla, Campo a Mare e Roseto sud;

-1 POSTAZIONE PRELIEVO NELLA PALESTRA SITA AL LATO DEL VIALE DI INGRESSO ALLA SCUOLA MEDIA FEDELE ROMANI.

Sarà operativa dalla mattina di giovedì 17 alle 9 e proseguirà venerdì, sabato e domenica negli orari sopracitati.

Anche in tale punto prelievo si recheranno preferibilemnte i residenti di Santa Petronilla, Campo a Mare e di tutta Roseto sud.

-1 POSTAZIONE NELLA PALESTRA DELL’ ITC MORETTI sita in via Francia a Voltarrosto. Sarà operativa dalla mattina di giovedì 17 dalle ore 9 circa e proseguirà la sua attività venerdì, sabato e domenica negli orari sopraindicati.

Qui si recheranno preferibilmente i cittadini residenti nelle frazioni di Voltarrosto, Campo a Mare e Montepagano.

-1 POSTAZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D’ANNUNZIO, cui si recheranno preferibilmente i cittadini residenti nella zona centrale della città.

ATTENZIONE! Tale postazione sarà operativa dal pomeriggio di domani giovedì 17 dicembre, dalle ore 14,30 fino alle 18, e proseguirà la sua attività venerdì, sabato e domenica negli orari sopra indicati.

Al fine di evitare possibili interferenze con l’ingresso degli alunni, ed in presenza peraltro di allarmismi da parte di alcuni genitori, ho disposto l’interruzione dell’attività didattica della scuola elementare per la sola giornata di venerdì 18 dicembre.

-1 POSTAZIONE PRELIEVO AL CAMPING LIDO D’ABRUZZO preferibilmente per i cittadini residenti nella zona nord della città. Sarà operativa dalla mattina di domani 17 dicembre dalle ore 9 circa, e proseguirà la sua attività venerdì, sabato e domenica negli orari sopraindicati.

Mi auguro vivamente che la Asl mi dia la disponibilità di personale per attivare una seconda postazione; da parte del Comune tutto il necessario per farlo è stato predisposto.

-1 POSTAZIONE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI COLOGNA SPIAGGIA. Ricordo che tale postazione, per evitare di sacrificare troppo l’attività didattica, sarà operativa dalla mattina di venerdì 18 dicembre fino alla giornata di domenica negli orari già sopra specificati. Per il migliore svolgimento delle operazioni di prelievo ho disposto, d’intesa con la dirigenza scolastica, la sospensione dell’attività didattica per le giornate del 18 dicembre e 21 dicembre. Presso tale postazione si indirizzeranno preferibilmente i cittadini residenti di Cologna paese e di Cologna spiaggia. Anche in tale caso mi auguro che la Asl mi fornisca il personale necessario per attivare una seconda postazione”.

