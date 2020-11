SCREENING COVID DI MASSA: A L’AQUILA IL PROSSIMO FINE SETTIMANA, 40MILA TAMPONI IN DOTAZIONE

L’AQUILA – Lo screening di massa sulla popolazione nella provincia dell’Aquila, in atto da ieri, interesserà il Comune dell’Aquila il prossimo fine settimane con una dotazione di 40mila tamponi. In tal senso, il sindaco Pierluigi Biondi, sta collaborando strettamente con Asl e Protezione Civile regionale sia a livello logistico sia di comunicazione.

Secondo quanto si è appreso, ci sarà un numero consistente di postazioni per le quali sono in corso di scelta strutture sedi di seggi elettorali, ad eccezione della scuole, e drive-in in punti strategici del vasto territorio comunale aquilano. L’operazione dei test antigenici di massa è stata voluta dal governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia: sono stati inviati nel territorio provinciale dal commissario Domenico Arcuri, senza costi per la Regione.

