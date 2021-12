SCREENING COVID GRATUITO DI FINE ANNO A TAGLIACOZZO: 14 POSITIVI SU 1.114 TEST

TAGLIACOZZO – A Tagliacozzo (L’Aquila)’incremento dei contagi di questi ultimi giorni ha spinto oltre mille persone alla partecipazione dello screening gratuito voluto dall’amministrazione Giovagnorio al fine di aver un miglior tracciamento in città per la fine dell’anno.

La campagna di screening #NataleSicuro, organizzata dalla presidente del Consiglio con delega alla Sanità e coordinata con il supporto del dottor Raffaele Castiglione Morelli e del consigliere Danilo Iacoboni, ha visto 1.114 persone sottoporsi al test antigenico con 14 positivi riscontrati.

Secondo la nuova normativa regionale, per i 14 positivi è scattata subito la misura della quarantena. Oltre la postazione del drive in allestita dal N.O.V.P.C. di Tagliacozzo, è stato possibile sottoporre centinaia di persone al test in tutte le frazioni, con l’ausilio dell’ambulanza dell’Associazione 16 Maggio 1982 e della ProLoco di Villa San Sebastiano Nuova, grazie all’interesse dell’assessore alle frazioni Giuseppe Mastroddi e del consigliere Angelo Di Marco,

“Questa grande partecipazione allo screening è indice di un importante senso di responsabilità dei cittadini, specie in questi giorni di festa, dove però si sta raggiungendo il tasso di positività più alta in tutto il Paese”, afferma il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio.

“Ringrazio personalmente tutti i sanitari volontari che hanno permesso questa attività e tutta la squadra a lavoro sul campo. Siamo arrivati alla fine di questo 2021 ancora nel segno di una pandemia che tarda a lasciarci liberi di tornare alla normalità. Occorre ancora prudenza. Trascorriamo questo notte di San Silvestro con attenzione e cautela, nell’augurio che il 2022 sia effettivamente l’anno in cui potremo tornare ad abbracciare la serenità e la leggerezza. Buon Anno, a nome di tutta l’amministrazione, a tutti voi”.