SCREENING COVID L’AQUILA: LE SEDI E GLI ORARI DI DOMANI

L’AQUILA – Queste le postazioni operative domani, venerdì 4 dicembre, seconda giornata dello screening della popolazione dell’Aquila per la verifica di potenziali contagi da coronavirus covid-19.

DALLE 8 ALLE 18: L’Aquila, Auditorium del Castello; L’Aquila, Palazzetto dei Nobili in via Camponeschi; L’Aquila, Palestra dell’Itis in via Acquasanta; L’Aquila, Palestra dell’Ipsiasar in via Aldo Moro; L’Aquila, Musp dell’asilo nido ex viale Duca degli Abruzzi in via Ficara; Arischia, Musp di via Pizzoli; Cese di Preturo, ex Centro Caritas di in via San Giovanni; Roio, ex Centro Caritas di in via Vandi (Progetto Case Roio 1); Sala civica di Paganica in via del Rio (villa comunale); drive through stadio di Acquasanta “Italo Acconcia”; drive through via Ugo La Malfa, loc. Campo di Pile (zona Motorizzazione); drive through Ex multisala Garden, via Volpe a Monticchio.

DALLE 14 ALLE 18: L’Aquila, palestra dei Geometri in via Acquasanta; San Giacomo, Centro sociale di via San Giacomo; L’Aquila, camper dell’ordine dei Medici al nucleo industriale di Pile; Sassa, nucleo industriale via Bruno D’Inzillo; Colle di Roio, centro anziani “La Giraffa” in via Comunale; Civita di Bagno, centro anziani di San Raniero in via Fura; Onna, centro polifunzionale in via L’Aquila; Bazzano, centro anziani in via Paparisco; Tempera, sede degli Usi civici in via L’Aquila; Camarda, centro polifunzionale in via Stefano Micarelli; Collebrincioni, circolo di Collebrincioni in via dell’Aquila; drive through dei Carabinieri all’Aeroporto di Preturo; drive through dei Carabinieri al nucleo industriale di Bazzano in via Niccolò Copernico.

FRAZIONI: come annunciato stamani dal sindaco Pierluigi Biondi, domani lo screening sarà effettuato nelle frazioni dove oggi il servizio non si è svolto a causa della considerevole affluenza di cittadini. Le cliniche mobili effettueranno i test secondo i seguenti orari: Casaline di Preturo dalle 8.30 alle 9.30; Santi di Preturo dalle 10.30 alle 11.30; San Marco di Preturo dalle 12.30 alle 14.30; San Vittorino dalle 15.30 alle 17.30.

Download in PDF©