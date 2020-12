SCREENING COVID L’AQUILA: SEDI E ORARI DI DOMANI

L’AQUILA – Queste le postazioni operative domani, domenica 5 dicembre, terza giornata dello screening della popolazione dell’Aquila per la verifica di potenziali contagi da coronavirus Covid-19.

POSTAZIONI APERTE TUTTA LA GIORNATA DALLE 8 ALLE 18

L’AQUILA Auditorium Castello – Viale delle Medaglie d’Oro

L’AQUILA PALESTRA LICEO SCIENTIFICO di Via Acquasanta

ARISCHIA MUSP Arischia di Via Pizzoli

CESE DI PRETURO Ex Centro CARITAS di Via S. Giovanni

ROIO COLLE Centro anziani “LA GIRAFFA” in Via Comunale

PAGANICA Palazzetto dello Sport “Papa Giovanni XXIII°” Via degli Alpini* (sostituisce la sala civica della Villa Comunale)

TEMPERA Sede Usi Civici di Via L’Aquila

PILE Sede Ordine dei Medici – CAMPER

L’AQUILA M.U.S.P. N°12 Carducci di Via Scarfoglio

PILE Scuola elementare di Via Salaria antica est

PETTINO M.U.S.P. N°10 Mariele Ventre di Via Ficara

PETTINO Scuola media Patini di Via Antica Arischia

PRETURO scuola dell’infanzia

SASSA MUSP scuola media di Via L’Aquila

PIANOLA M.U.S.P. primaria e infanzia di Via Maleubbia

PAGANICA scuola media di Via Onna

PRETURO DRIVE THROUGH CARABINIERI AEROPORTO DI PRETURO

BAZZANO DRIVE THROUGH CARABINIERI ZONA N.S.I.

L’AQUILA DRIVE THROUGH Stadio Acconcia

L’AQUILA DRIVE THROUGH VIA UGO LA MALFA (zona motorizzazione)

MONTICCHIO DRIVE THROUGH EX MULTISALA GARDEN

POSTAZIONI APERTE AL MATTINO DALLE 8 ALLE 13

CAMARDA Centro polifunzionale di Via Stefano Micarelli

POSTAZIONI APERTE AL POMERIGGIO DALLE 14 ALLE 18

Civita di bagno Centro anziani San Raniero di via Fura

San Giacomo Centro sociale di via San Giacomo

Clinica MOBILE

San Gregorio parcheggio campo sportivo dalle 8,30 alle 12,30

La seconda clinica mobile sarà itinerante di supporto alle postazioni in caso di necessità.

Nella frazione di Paganica la postazione situata nel Centro Civico è stata sostituita con quella nel palazzetto dello sport, a causa del fatto che, date le previsioni meteo che riportano maltempo per la giornata di domani, l’amministrazione comunale ha preferito evitare attese all’aperto.

