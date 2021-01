SCREENING COVID: MARSILIO INCONTRA IL SINDACO DI GUARDIAGRELE

GUARDIAGRELE – “Ho voluto fortemente lo screening di massa sulla popolazione perché aiuta a gestire e contenere il problema epidemico e quindi auspico una partecipazione significativa dei cittadini”.

Così il presidente Marco Marsilio, oggi pomeriggio, in occasione della visita istituzionale a Guardiagrele dove si terrà, a partire da domani, sabato 23 gennaio e domenica 24 gennaio, lo screening di massa sulla popolazione.

Nella visita istituzionale è stato accompagnato dall’assessore al Turismo, Cultura e Attività Produttive Daniele D’Amario. Il presidente Marsilio è stato accolto in Comune dal sindaco Donatello Di Prinzio e dal responsabile del Pta di Guardiagrele, Lucilla Gagliardi, nonché presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Chieti.

“Desidero rassicurare la popolazione perché la Asl ha sempre tenuto la situazione sotto controllo in questa comunità. Basti pensare che finora sono stati eseguiti 44 tamponi molecolari ogni 100 abitanti, che vuole dire che è stato già testato un terzo della popolazione. Attualmente il focolaio registrato nelle ultime settimane è stato circoscritto, e avendo avuto il sospetto della virulenza e della velocità del contagio, abbiamo sequenziato il genoma del virus che ha fatto emergere la variante inglese del coronavirus. Il fenomeno è monitorato costantemente. Con questo screening sulla popolazione controlleremo il resto della popolazione per individuare precocemente altri positivi che circolano sul territorio”, ha aggiunto Marsilio.

Le sedi individuate per lo screening dall’amministrazione comunale di Guardiagrele sono il Presidio territoriale di assistenza di via Anello, la Scuola materna di località Colle Tripio, la Sala consiliare del Comune, la Palestra dell’Istituto Omnicomprensivo in Via Grele e il Circolo Asd di Comino. In quattro di queste saranno operative 2 postazioni, mentre in un’altra ce ne saranno tre.

