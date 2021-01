SCREENING COVID, PRIMO GIORNO A PESCARA. MASCI: “OPERAZIONI PROCEDONO SENZA PROBLEMI”

PESCARA – “Tutto sta filando liscio e senza particolari intoppi. Le persone oggi non hanno mai dovuto aspettare più di dieci o quindici minuti per essere sottoposte al tampone antigenico nelle postazioni allestite dal comune di Pescara e messe a disposizione della Asl, che deve materialmente eseguire i test sulla popolazione pescarese grazie a medici e biologi affiancati da personale amministrativo”.

Il sindaco Carlo Masci ha commentato così nel pomeriggio l’andamento delle operazioni, dopo un sopralluogo nelle tre location in cui si sta svolgendo lo screening anti-Covid, ossia PescaraFiere (Via Tirino), Pattinodromo di Pescara Colli e stazione ferroviaria di Pescara Portanuova. In serata sono risultati 1.130 i tamponi eseguiti.

“Anche il sistema delle prenotazioni sta funzionando bene, tanto è vero che a oggi i cittadini stanno già opzionando luogo, date e orari delle prime giornate disponibili, cioè sabato 16 e domenica 17 gennaio. Alle 16.45 di oggi erano infatti 6.194 le persone già prenotate a partire dallo scorso venerdì 8 gennaio, con una proiezione fino a domenica che supera le diecimila unità. Per ora si procederà secondo la modalità della prenotazione on line sul sito del Comune (www.Comune.Pescara.it), visto che questa procedura ha dimostrato maggiore affidabilità in quanto si evitano file e assembramenti”.

Questa mattina è iniziato anche lo screening anti-Covid per gli studenti delle scuole superiori di Pescara, dopo che da giovedì scorso, 7 gennaio, era toccato a dirigenti, docenti e personale ATA impiegato nei 12 istituti del capoluogo. Il piano proseguirà fino al completamento degli elenchi degli studenti (quest’ultimi sono rientrati questa mattina in classe in una percentuale in presenza pari al 50%). Alle 16.45 il numero complessivo dei tamponi eseguiti nelle scuole era pari complessivamente a 2.240, di cui 918 effettuati su studenti. Si tratta di un dato ovviamente parziale, in quanto i test andranno avanti per tutta questa settimana e, evidentemente, anche nella prossima quando sarà coinvolto l’altro 50% degli studenti interessati”.

“Voglio ringraziare i medici, i biologi e tutto il personale amministrativo che sta gestendo la fase di incoming e di esecuzione dei test presso le postazioni che come Comune abbiamo individuato – ha concluso il sindaco Masci – Una nota di merito va rivolta anche al personale della Protezione civile, che sta monitorando la regolarità dell’afflusso affinché tutto si svolgo in maniera ordinata, alla Croce Rossa e all’imprenditore Danelli che ha messo a disposizione gli impianti di PescaraFiere in via Tirino”.

