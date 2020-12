SCREENING DI MASSA: A SULMONA QUATTRO CASI POSITIVI E DUE DUBBI SU 2.220 TEST

SULMONA – Primo giorno di screening per la popolazione sulmonese, che ha registrato un’affluenza pari a 2220 test di cui 4 positivi e 2 dubbi , di cittadini che si sono recati nelle 6 sedi allestite nelle diverse zone della città, comprese le frazioni, che hanno avviato l’attività nelle postazioni dal pomeriggio di oggi. Terza giornata invece per lo screening dedicato alle scuole che ha contato 202 partecipanti (compresi nel totale).

“E’cominciata questa mattina la tre giorni dedicata allo screening. Ringrazio i cittadini che con senso civico hanno effettuato il tampone e per la pazienza nel comprendere il grande lavoro dei volontari della Protezione Civile, della Cri, dell’Ana Sulmona e del Cisom, insieme ai medici e al personale sanitario che si sono messi a disposizione della città e ai funzionari del Coc: a tutti loro va il mio grazie a nome dell’intera comunità. La campagna proseguirà anche domani e domenica: invito tutti a sottoporsi al tampone, dando così il proprio contributo alla lotta contro il contagio da coronavirus”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini, la quale ricorda che per partecipare non è necessaria la tessera elettorale, in quanto la ripartizione delle sedi abbinate alle sezioni elettorali ha il mero scopo di agevolare il più possibile i cittadini a recarsi nelle postazioni più vicine a casa propria. Non c’è rigidità, pertanto chi dovesse riscontrare problemi di qualsiasi tipo e ha necessità di recarsi in un’altra sede diversa da quella abbinata alla sua sezione, sarà accolto ugualmente. Basterà portare tesserino sanitario, documento di riconoscimento e il modulo compilato che è possibile scaricare dal sito web del Comune o reperire nelle postazioni stesse.

Possono recarsi nella palestra della scuola “Serafini”, in viale Matteotti (postazione al chiuso) i cittadini appartenenti alle sezioni elettorali n. 1, 2, 3, 4,17, 20. Mentre coloro che appartengono alle sezioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25 potranno andare al Palazzetto dello Sport in via XXV Aprile, nelle postazioni al chiuso e in modalità drive-in. Sono state allestite, invece, le postazioni (al chiuso) nel Palazzetto dello Sport “N.Serafini” località Incoronata per gli appartenenti alle sezioni n. 13, 18, 21, 22, 23, e per la n. 19, limitatamente alle seguenti vie: Via Patini, Via Venezian, Via Filzi, Via Granata, Via Valle, via Kaden, Via dell’Arabona. Nel centro polifunzionale della Frazione Cavate (postazione al chiuso) potranno recarsi sabato e domenica (ore 9-18), i cittadini delle sezioni 16 e 19, limitatamente alle seguenti vie: Stazione Introdacqua, Viale Europa, Via Venezia. Sr 479 entro in confini comunali. Potranno andare presso il Centro polivalente nella frazione Badia i cittadini delle sezioni elettorali n 14 e 15 (postazioni all’interno) nei seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 9 alle 13.

