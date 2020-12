SCREENING DI MASSA L’AQUILA: OGGI NEL CAPOLUOGO 4.543 TAMPONI, CON 8 POSITIVI E 3 DUBBI POSITI

L’AQUILA – Nelle postazioni attive nella giornata di oggi per i test covid del progetto screening nel territorio comunale dell’Aquila, sono stati effettuati 4.543 tamponi, con 8 positivi e 3 dubbi positivi. Compresi i dati di ieri, i tamponi sono sati 6.404, i positivi 17, i dubbi positivi 7.

LE POSTAZIONI ATTIVE DOMANI

DALLE 8 ALLE 18

L’Aquila, Auditorium del Castello; L’Aquila, Palazzetto dei Nobili in via Camponeschi; L’Aquila, Palestra dell’Itis in via Acquasanta; L’Aquila, Palestra del liceo scientifico di Acquasanta; L’Aquila, Palestra dell’Ipsiasar in via Aldo Moro; L’Aquila, Musp dell’asilo nido ex viale Duca degli Abruzzi in via Ficara; Sassa, nucleo industriale ex centro Caritas in via Bruno d’Inzillo, Sala civica di Paganica in via del Rio (villa comunale); Collebrincioni, circolo di

Collebrincioni in via dell’Aquila; camper della sede dell’ordine dei Medici, nucleo industriale di Pile; scuola elementare di San Francesco, via Nicola Moscardelli 62; scuola elementare di Pile, via Salaria Antica Est; Musp scuola elementare in via Madonna delle Grazie; Sassa, Musp scuola media in via L’Aquila; Musp primaria e infanzia di Paganica, in via degli Alpini; Gignano, Musp in via Valle d’Aosta; drive through stadio di Acquasanta “Italo Acconcia”; drive through via Ugo La Malfa, loc. Campo di Pile (zona Motorizzazione); drive through Ex multisala Garden, via Volpe a Monticchio.

DALLE 8 ALLE 14

Roio, ex Centro Caritas di in via Vandi (Progetto Case Roio 1); Bazzano, Centro anziani in via Paparisco;

DALLE 14 ALLE 18

Drive through dei Carabinieri all’Aeroporto di Preturo e al nucleo industriale di Bazzano in via Niccolò Copernico.

FRAZIONI

Le cliniche mobili effettueranno i test secondo i seguenti orari: Collefracido dalle 8.30 alle 9.30; Collemare di Sassa dalle 10.30 alle 18; Pescomaggiore dalle 8.30 alle 9.30; Vallesindola di Bagno dalle 10.30 alle 18.

Nelle postazioni attive nella giornata di oggi per i test covid del progetto screening nel territorio comunale dell’Aquila, sono stati effettuati 4.543 tamponi, con 8 positivi e 3 dubbi positivi. Compresi i dati di ieri, i tamponi sono sati 6.404, i positivi 17, i dubbi positivi 7.

Download in PDF©