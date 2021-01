SCREENING DI MASSA PESCARA, IERI 14 POSITIVI SU OLTRE 3MILA TEST: SCOVATO PRIMO CASO NELLE SCUOLE

PESCARA – Nella giornata di ieri sono stati 3.573 i test rapidi antigenici eseguiti nei primi tre giorni di screening nelle sedi di Porta Nuova, Pescara Fiere e pattinodromo ex Gesuiti. Quattordici, complessivamente, le persone risultate positive, a cui si va ad aggiungere uno studente scovato sempre ieri, su 730 test, nel corso dello screening organizzato negli istituti superiori del capolugo adriatico.

Come si legge sul quotidiano Il Centro il monitoraggio proseguirà ora fino al 21 gennaio, salvo modifiche al programma. Le prenotazioni si possono effettuare sul sito del Comune www.comune.pescara.it (banner “Screening della popolazione”) che ha pubblicato il nuovo calendario dei posti disponibili fino a domenica 17 gennaio.

In particolare, ieri sono stati eseguiti 473 tamponi nell’ex stazione di Porta Nuova, 407 al palafiere Danelli di via Tirino, 410 al pattinodromo di via Maestri del Lavoro ai Colli, per un totale di 1.290 test e 3 contagiati rintracciati, uno per ogni sede.

Il totale di tutti i test rapidi arriva a 2.782, dei quali 1.133 fatti martedì e 919 lunedì. Una équipe sanitaria per scuola da lunedì sta sottoponendo i ragazzi ai test rapidi antigenici.

Come da prassi, i protocolli per il molecolare sono scattati per tutti i casi positivi emersi nella giornata di ieri.

