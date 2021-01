SCREENING DI MASSA PESCARA, IERI 3 POSITIVI SU 1127 TAMPONI. NESSUN CASO COVID NELLE SCUOLE

PESCARA – Nella giornata di ieri, sono stati eseguiti a Pescara 1127 tamponi rapidi antigenici e solo 3 sono risultati positivi. Nessun contagio nelle scuole, dove anche nel corso del secondo turno di screening non è emerso nessun caso positivo

Come si legge sul quotidiano Il Centro, per quanto riguarda le postazioni nel capoluogo adriatico, in 400 si sono presentati nella sede di Porta Nuova dove si sono registrati due contagi; 314 al pattinodromo dei Colli con un solo positivo rintracciato e nessun infettato a Pescara Fiere su 413 persone che si sono messe in fila, a scaglioni, in orari diversificati e nel pieno rispetto delle restrizioni anti Covid.

Sul sito istituzionale www.comune.pescara.it – banner “Screening della popolazione” il Comune ha intanto predisposto il nuovo calendario con i posti disponibili fino a domenica 17 gennaio.

Download in PDF©