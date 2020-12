SCREENING DI MASSA: PEZZOPANE, “STRUMENTO UTILE, PROVA DI RESPONSABILITA’ E AMORE”

L’AQUILA – “Lo screening di massa partito in questi giorni in molti comuni della Provincia dell’Aquila, è uno strumento utile. Lo avevamo proposto già nei mesi scorsi, insistendo molto sulla necessità del tracciamento. Faccio ora seguito all’appello del Dott Franco Marinangeli che da mesi, assieme ad altri eroi della sanità pubblica, è sul fronte. Mobilitiamoci tutti perché l’adesione sia massiccia. L’Aquila, purtroppo, continua ad essere la città con il numero di contagi più alto in Abruzzo, lo è da ottobre. Novembre è stato un mese terribile. Nei giorni 3, 4, 5 e 6 Dicembre anche a L’Aquila si svolgerà lo screening con test antigenici per il Covid 19. I test sono stati messi a disposizione dal governo e dal Commissario, che voglio ringraziare per la estrema celerità con cui ha risposto alla tardiva richiesta del Presidente Marsilio. Vista la particolare emergenza della Provincia dell’Aquila, è una iniziativa fondamentale per combattere la diffusione dell’epidemia”.

Lo dichiara in una nota la deputata del Pd Stefania Pezzopane.

“Partecipare allo screening è un nostro dovere. È un segno di responsabilità verso gli altri e verso noi stessi. È anche un gesto d’amore per la città che sta veramente soffrendo un passaggio difficilissimo. Ognuna ed ognuno di noi deve sentirsi protagonista di questa battaglia per la vita e per la salute”, dice.

Non perdiamo questa occasione, partecipiamo numerosi. Chiedo alla Regione ed alla Asl di supportare adeguatamente questo processo. Oltre allo screening, va organizzato immediatamente il tracciamento. Man mano che si conosceranno gli esiti dei tamponi, dovrà essere attivata una rapida ed efficace azione di tracciamento per isolare i contigui ai positivi. Per questa azione vanno predisposti con cura i protocolli, per utilizzare in maniera efficace, questo importante strumento messo a disposizione dal Governo. Andiamo ordinatamente a fare il tampone, salviamo la città ed il nostro territorio”, conclude.

