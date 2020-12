SCREENING DI MASSA SULMONA: PROROGATO AL 23 DICEMBRE PER I FUORI SEDE

SULMONA – Prorogato lo screening gratuito per i fuori sede anche nella giornata di mercoledi 23 dicembre.

Lo annuncia il sindaco Annamria Casini, che dichiara: “E’ stato grande l’apprezzamento manifestato in questi giorni per la campagna screening dedicata ai sulmonesi che, vivendo fuori città per motivi di lavoro o di studio, fanno ritorno per il periodo di Natale, e sono state numerose le richieste di un prosieguo fino all’avvio delle feste natalizie”.

“Grazie alla disponibilità dei volontari di Protezione Civile Ana Sulmona, che ringrazio sentitamente a nome dell’amministrazione e della città, si è deciso di garantire i tamponi rapidi antigenici anche per l’intera giornata di mercoledi 23 dicembre (senza prenotazione) nella postazione in modalità ‘drive in’ allestita nella ex caserma Battisti (dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.30), al fine di consentire ai fuori sede che tornano in città di potersi sottoporre al test gratuito, che a Sulmona è cominciato il 2 dicembre scorso, secondo le indicazioni della Regione”, aggiunge.

“Sarà, dunque, ancora possibile effettuare il test rapido sabato 19 e domenica 20 dicembre (con prenotazione) e poi il 23 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, senza prenotazione. Nei pomeriggi di Martedì 15 e giovedì 17 dicembre sono stati somministrati 163 tamponi, di cui in 4 sono risultati positivi”.

“Invito la cittadinanza che volesse ancora usufruire di questo servizio gratuito molto importante per la prevenzione anticontagio di prendere contatto con ANA Sulmona chiamando al 3519631069”, conclude Casini.

