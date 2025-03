ASL PESCARA: RIPARTE DOMANI SCREENING GRATUITO PER L’EPATITE C

PESCARA – Riprende domani, nella Asl di Pescara, lo screening gratuito di popolazione per l’Epatite C (HCV) rivolto ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989 e per altre infezioni sessualmente trasmesse, rivolto a tutti i cittadini che volessero partecipare anche in forma anonima.

L’iniziativa, già avviata con successo tra maggio e dicembre 2024, si inserisce nel piano nazionale per l’eliminazione dell’HCV, in linea con le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo screening è coordinato dal Dr. Pierluigi Cacciatore, responsabile UOSD Day Hospital del Dipartimento delle Medicine della ASL di Pescara.

Nei primi mesi di attività (maggio-dicembre 2024) sono state inviate oltre 80.000 lettere d’invito allo screening HCV. La risposta della cittadinanza è stata straordinaria, con un’adesione massiccia sia attraverso la prenotazione online, sia tramite accesso diretto senza prenotazione. Grazie all’efficienza degli operatori sanitari, è stato possibile gestire una media di 200 prelievi per seduta, garantendo un servizio rapido e accessibile.

I dati 2024 hanno evidenziato circa 50 positivi per HCV e significative positività per le altre malattie sessualmente trasmesse, che sono state immediatamente segnalate agli specialisti di riferimento per avviare rapidamente il percorso di cura. Questo conferma l’importanza dello screening non solo come strumento di prevenzione, ma anche come mezzo per una diagnosi precoce e un rapido accesso alle cure.

L’Epatite C è un’infezione virale che, se non trattata, può causare gravi danni al fegato e ad altri organi, spesso senza sintomi evidenti. La maggior parte delle persone con Epatite C cronica non presenta alcun sintomo, o presenta solo sintomi generali come stanchezza cronica o depressione Tuttavia, oggi esistono terapie orali altamente efficaci, con un tasso di guarigione fino al 96-100%.

Lo screening consiste in un semplice prelievo di sangue ed è completamente gratuito, senza necessità di impegnativa medica. In caso di esito positivo, i pazienti saranno contattati dalla ASL per una visita specialistica e per l’eventuale avvio della terapia, sempre senza costi né ticket.

Come partecipare

L’accesso allo screening avviene secondo le seguenti modalità, il martedì ed il venerdì (salvo festivi) dalle 14:30 alle 17:30:

Prenotazione prioritaria tramite agenda dedicata sul sito della ASL di Pescara: https://www.asl.pe.it/screeninghcv.jsp#

Prenotazione anonima attraverso il portale www.failtestanchetu.it

Accesso diretto senza prenotazione: per chi non riesce a prenotare online o trova le agende già piene, sarà possibile presentarsi direttamente agli ambulatori (stanze n. 8 e 9 del poliambulatorio dell’Ospedale di Pescara). Gli operatori sanitari gestiranno l’affluenza come già avvenuto con successo nel 2024.