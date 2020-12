SCREENING L’AQUILA: SI COMINCIA CON DISABILI, ANZIANI E DONNE IN GRAVIDANZA, TUTTE LE INFORMAZIONI

L’AQUILA – Al via domani, 3 dicembre, lo screening per il Coronavirus a L’Aquila e il primo giorno sarà dedicato ai diversamente abili, over 80, donne in gravidanza e malati gravi.

Sono pubblicati sul sito internet del Comune dell’Aquila e su www.vincilvirus.it, il portale dell’ente per l’emergenza coronavirus, le postazioni in cui sarà effettuato il test per lo screening della popolazione.

In particolare, nelle pagine web https://vincilvirus.it/punti-prelievo-screening-covid-19/ e https://www.comune.laquila.it/pagina1958_screening-di-massa-della-popolazione-dellaquila.html è possibile trovare il file con l’elenco dei siti in cui sarà effettuato il test per domani 3 dicembre, tenendo presente che i drive through (percorsi veloci con auto) sono riservati a disabili, persone sopra gli 80 anni, donne in stato di gravidanza e malati affetti da patologie gravi. Previste anche cliniche mobili per alcune frazioni. Sulle stesse pagine è stato inserito anche il modulo on line – oltre quello cartaceo – per il consenso informato. Si raccomanda, in proposito, di presentarsi alle postazioni con il modello già compilato, allo scopo di accelerare le operazioni del tampone. Oltre che sui siti in questione, il modello può essere reperito all’Infopoint di piazza Battaglione degli Alpini, al terminal di Collemaggio, nelle farmacie, nelle tabaccherie che si sono rese disponibili.

Questo il dettaglio delle postazioni attive domani 3 dicembre.

DRIVE THROUGH (percorsi veloci con auto, solo per disabili, persone sopra gli 80 anni, donne in stato di gravidanza e malati affetti da patologie gravi)

Stadio Acquasanta “Italo Acconcia” – dalle 8 alle 18

Via La Malfa (zona Motorizzazione) – dalle 8 alle 18

Via Volpe (ex multisala Monticchio) – dalle 8 alle 18

Aeroporto di Preturo – dalle 14 alle 18

Nucleo industriale Bazzano – dalle 14 alle 18

Le cliniche mobili si posizioneranno nelle piazze principali delle seguenti frazioni:

Zona est

Aragno dalle 8,30 alle 9,30

Assergi dalle 10,30 alle 11,30

Camarda dalle 12,30 alle 13,30

Filetto dalle 14,30 alle 15,30

Pescomaggiore dalle 16,30 alle 17,30

Zona ovest

Menzano di Preturo dalle 8,30 alle 9,30

Casaline di Preturo dalle 10,30 alle 11,30

Santi di Preturo dalle 12,30 alle 13,30

S. Marco di Preturo dalle 14,30 alle 15,30

S. Vittorino dalle 16,30 alle 17,30

Gli orari possono subire variazioni.

Per quanto riguarda le postazioni dei giorni dal 4 al 6 dicembre (con possibile estensione del servizio al 7, in caso fosse necessario), le dislocazioni saranno pubblicate sui siti del Comune e vincilvirus.it giorno per giorno per ragioni organizzative.

Si ricorda che bisognerà presentarsi, oltre che con il modulo, con il tesserino sanitario, un documento d’identità valido e la mascherina FFP2 (in alternativa saranno i volontari a consegnarla proprio in sede di tampone).

Alcune categorie non devono sottoporsi a screening. Si tratta di: chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento; chiunque abbia già programmato una data per un tampone; i bambini sotto i 6 anni; coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali; gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla Asl.

Download in PDF©