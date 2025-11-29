SCREENING PREVENZIONE ONCOLOGICA A MONTESILVANO: DOMANI ESAMI SUI TUMORI MASCHILI

MONTESILVANO – Saranno gli uomini i protagonisti domani, domenica 30 novembre, della nuova campagna di screening per la prevenzione oncologica denominata ‘Lilt for Men – Nastro Blu 2025’ organizzata a Montesilvano (Pescara).

Dalle 9 alle 13 tutti i cittadini di sesso maschile potranno effettuare la propria visita urologica negli spazi della Sala dei Parchi del Pala Dean Martin, grazie alla collaborazione stretta con il sindaco Ottavio De Martinis che ha messo a disposizione dell’Associazione i locali della struttura, senza alcun bisogno di prenotazione. L’obiettivo sarà quello di visitare quanti più pazienti possibili, soprattutto per divulgare l’importanza della prevenzione anche tra gli uomini, solitamente i più restii a recarsi dal medico, su una patologia che sta facendo registrare numeri sempre più elevati in termini di incidenza”.

Lo ha ricordato il Presidente Lilt, il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt Pescara, membro del Coordinamento Lilt Nazionale, ufficializzando l’iniziativa di domani a Montesilvano, nell’ambito della campagna nazionale ‘Lilt for Men’, in corso dal 15 al 30 novembre, e che quest’anno ha visto come testimonial l’attore Beppe Convertini

“Come ha sottolineato il Ministro della Salute Schillaci, la prevenzione è il farmaco migliore di cui disponiamo per curare e soprattutto per abbattere l’incidenza della neoplasia – ha sottolineato il Presidente Lombardo -. Il tumore alla prostata ogni anno registra 41.000 nuovi casi in Italia, per questo in linea con il Piano Oncologico Nazionale e le raccomandazioni europee, si sta valutando la possibilità di estendere progressivamente gli screening della sanità pubblica”.

“Prevenzione e diagnosi precoce sono necessarie per combattere e sconfiggere il tumore, armi grazie alle quali si registra una percentuale di guarigione superiore al 90%. La prevenzione è un metodo di vita: un percorso quotidiano che parte dalla consapevolezza e la tutela della salute non è un diritto astratto, ma un dovere quotidiano e un atto culturale: per questo la Lilt continua a impegnarsi per sviluppare la cultura della prevenzione, consolidandola nel tessuto psicosociale del nostro Paese”.

“Oltre quello alla prostata, che colpisce 1 uomo su 9 in Italia e rappresenta il 20% delle neoplasie maschili, altri tumori particolarmente aggressivi colpiscono pene e testicoli. Il tumore del testicolo rappresenta l’1.3% delle neoplasie maschili con 2.400 casi all’anno. Il carcinoma del pene, invece, è una neoplasia rara. I nuovi casi sono circa 500 ogni anno, ma con la diagnosi precoce la sopravvivenza a cinque anni è del 74%. “Domani, domenica 30 novembre saremo a Montesilvano dove con la campagna del Nastro Rosa, lo scorso ottobre, abbiamo registrato una risposta eccezionale tra le donne – ha sottolineato il Presidente Lombardo -. Dalle 9 alle 13 gli uomini associati alla Lilt avranno la possibilità di effettuare la propria visita urologica da parte di medici specialisti dell’Ospedale civile di Pescara. L’iscrizione alla Lilt, al costo di 15 euro valida un anno, potrà essere effettuata anche domenica stessa o potrà essere eseguita preliminarmente nei nostri ambulatori in via Lo Feudo 1, all’interno del Tribunale di Pescara”.

“La città di Montesilvano e la nostra amministrazione comunale – ha sottolineato il Presidente De Martinis – sostengono la preziosa attività svolta dalla Lilt ed è un onore poter ospitare la Campagna per ricordare agli uomini di partecipare agli screening che spesso possono essere salvifici”.