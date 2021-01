SCREENING PROVINCIA CHIETI: 4.046 TAMPONI E 13 CASI POSITIVI

CHIETI – Ad oggi in provincia di Chieti risultano effettuati 4.046 tamponi rapidi 13 dei quali hanno avuto esito positivo. A Guardiagrele sono stati effettuati 1816 tamponi 7 positivi, a San Salvo 2270 tamponi 6 positivi.

”L’adesione già alta registrata alla prima giornata – si legge in una nota – è motivo di gratificazione per i sindaci Donatello Di Prinzio e Tiziana Magnacca, che hanno mobilitato persone e mezzi per organizzare la campagna, la cui valenza è proporzionale alla partecipazione popolare: più persone vengono testate e più la comunità è protetta dal contagio. Un messaggio che sembra essere arrivato chiaro e forte ai cittadini di entrambe i Comuni, a giudicare dai numeri”.

A Guardiagrele il ristoro per i volontari impegnati nelle diverse postazioni è stato offerto dai panifici del posto. Il test è finalizzato a identificare e isolare eventuali asintomatici positivi evitando la diffusione del contagio. Al fine di confermare l’esito del tampone rapido, la Asl sottopone al controllo con tampone molecolare tradizionale tutti i positivi e per ognuno di questi altri 9 tra famigliari e contatti; inoltre un controllo verrà effettuato a campione su altre 100 persone risultate negative. Lo screening proseguirà nella giornata di domani.

Download in PDF©