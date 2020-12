SCREENING PROVINCIA L’AQUILA: 7 POSITIVI SU 3.780 TAMPONI

L’AQUILA – Nella giornata di oggi nel comune dell’Aquila sono stati effettuati 4.543 tamponi, con 8 positivi e 3 dubbi positivi. Compresi i dati di ieri, i tamponi sono sati 6.404, i positivi 17, i dubbi positivi 7. Complessivamente dall’inizio dello screening i tamponi effettuati sono 35513 di cui 134 risultati positivi. La percentuale di positività rispetto ai tamponi fatti è dello 0,40 %.

Nel dettaglio i dati relativi ai tamponi effettuati e ai risultati positivi: ad Anversa degli Abruzzi su 162 tamponi effettuati nessuno risulta positivo, ad Ateleta 153 tamponi effettuati 4 positivi, a Balsorano sono stati eseguiti 881 tamponi 4 dei quali risultati positivi, a Barete 211 tamponi nessuno positivo, a Barisciano 949 tamponi di cui 9 positivi, a Barrea 73 tamponi 3 positivi , a Bisegna 109 tamponi nessuno positivo, a Cagnano Amiterno 377 tamponi effettuati 2 positivo, a Campo di Giove 357 tamponi 1 positivo, a Campotosto 123 tamponi nessuno positivo , a Canistro 168 tamponi nessuno positivo, a Capistrello 885 tamponi nessuno positivo, a Capitignano 160 nessuno positivo, a Carapelle Calvisio 50 tamponi nessuno positivo, a Carsoli 284 tamponi 1 solo positivo, a Oricola 87 tamponi 2 positivi, a Castel del Monte 205 tamponi nessuno positivo, a Castel di Sangro 1917 tamponi 5 dei quali risultati positivi, a Castelvecchio Calvisio 86 tamponi nessuno positivo, a Celano 2704 tamponi 7 positivi, a Cerchio 408 tamponi 5 positivi, Civita d’Antino 52 tamponi e zero positivi, a Civitella Alfedena 132 tamponi effettuati 2 positivi, a Civitella Roveto 150 tamponi effettuati nessuno positivo, a Collarmele 73 tamponi effettuati nessuno positivo, a Fagnano Alto 96 tamponi effettuati nessuno positivo, a Fontecchio 130 tamponi nessuno positivo, a Fossa 152 tamponi effettuati nessuno positivo, a Gagliano Aterno 54 tamponi nessuno positivo, a Gioia dei Marsi 268 tamponi 2 positivi, a Goriano Sicoli 237 tamponi nessuno positivo, a L’Aquila 8265 tamponi 24 positivi, a Luco dei Marsi 1397 tamponi 12 dei quali risultati positivi, a Magliano dei Marsi 913 tamponi 5 dei quali positivi, a Morino 107 tamponi effettuati nessuno positivo, a Montereale 942 tamponi 1 solo positivo, a Navelli 287 tamponi 9 dei quali risultano positivi, a Ortucchio 674 tamponi 3 positivi, a Pescasseroli 195 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pescocostanzo 556 tamponi 4 positivi, a Pescina 155 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pettorano su Gizio 146 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pizzoli 471 tamponi effettuati 1 positivo, a Prezza 238 tamponi 2 positivi, a Raiano 428 tamponi effettuati nessuno positivo, a Rocca di Cambio 112 tamponi effettuati nessuno positivo, a Roccacasale 37 tamponi effettuati nessuno positivo, a Rocca Pia 179 tamponi nessuno positivo, a Roccaraso 579 tamponi 4 positivi, a San Benedetto dei Marsi 969 tamponi 1 solo positivo, a San benedetto in Perillis 43 tamponi effettuati nessuno positivo, a San Demetrio ne vestini 130 tamponi effettuati nessuno positivo, a San Vincenzo Valle R. 813 tamponi 1 solo positivo, a Sante Marie 275 tamponi 2 positivi, a Santo Stefano di Sessanio 64 tamponi nessuno positivo, a Scanno 33 tamponi effettuati nessuno positivo, a Scurcola Marsicana 200 tamponi effettuati nessuno positivo, a Scoppito 1569 tamponi 2 positivi, a Sulmona 653 tamponi e 3 positivi, a Tagliacozzo 1045 tamponi 1 positivo, a Tione degli Abruzzi 116 tamponi nessuno positivo, a Trasacco 1991 tamponi effettuati con 14 positivi, a Tornimparte 188 tamponi effettuati nessuno positivo, a Villa Santa Lucia 33 tamponi effettuati nessuno positivo, a Vittorito 130 tamponi effettuati nessuno positivo.

LE POSTAZIONI ATTIVE DOMANI NEL CAPOLUOGO

DALLE 8 ALLE 18: L’Aquila, Auditorium del Castello; L’Aquila, Palazzetto dei Nobili in via Camponeschi; L’Aquila, Palestra dell’Itis in via Acquasanta; L’Aquila, Palestra del liceo scientifico di Acquasanta; L’Aquila, Palestra dell’Ipsiasar in via Aldo Moro; L’Aquila, Musp dell’asilo nido ex viale Duca degli Abruzzi in via Ficara; Sassa, nucleo industriale ex centro Caritas in via Bruno d’Inzillo, Sala civica di Paganica in via del Rio (villa comunale); Collebrincioni, circolo di

Collebrincioni in via dell’Aquila; camper della sede dell’ordine dei Medici, nucleo industriale di Pile; scuola elementare di San Francesco, via Nicola Moscardelli 62; scuola elementare di Pile, via Salaria Antica Est; Musp scuola elementare in via Madonna delle Grazie; Sassa, Musp scuola media in via L’Aquila; Musp primaria e infanzia di Paganica, in via degli Alpini; Gignano, Musp in via Valle d’Aosta; drive through stadio di Acquasanta “Italo Acconcia”; drive through via Ugo La Malfa, loc. Campo di Pile (zona Motorizzazione); drive through Ex multisala Garden, via Volpe a Monticchio.

DALLE 8 ALLE 14: Roio, ex Centro Caritas di in via Vandi (Progetto Case Roio 1); Bazzano, Centro anziani in via Paparisco;

DALLE 14 ALLE 18: Drive through dei Carabinieri all’Aeroporto di Preturo e al nucleo industriale di Bazzano in via Niccolò Copernico.

FRAZIONI: Le cliniche mobili effettueranno i test secondo i seguenti orari: Collefracido dalle 8.30 alle 9.30; Collemare di Sassa dalle 10.30 alle 18; Pescomaggiore dalle 8.30 alle 9.30; Vallesindola di Bagno dalle 10.30 alle 18.

