SCREENING SCUOLE, A POGGIO PICENZE TAMPONI ORALI AI BAMBINI DELLA MATERNA E DEL NIDO

POGGIO PICENZE – E’ in programma per l’8 gennaio prossimo lo screening alla popolazione scolastica messo a punto a Poggio Picenze che, oltre che agli alunni della scuola primaria, coinvolgerà anche i piccoli iscritti della materna e del nido, attraverso l’utilizzo di specifici tamponi per bocca acquistati appositamente dall’amministrazione comunale.

Una decisione, quella di somministrare i tamponi salivari ai più piccoli, “presa senza indugi per consentire un rientro a scuola in totale sicurezza”, spiegano il primo cittadino Antonello Gialloreto e l’assessore con delega alla scuola Paolo Marcotullio. Come da direttive regionali, infatti, i tamponi recentemente redistribuiti ai comuni sono destinati agli studenti che abbiano compiuto il sesto anno di età e, nel caso di Poggio Picenze, a tutti coloro che frequentano la sola scuola primaria.

“Ringraziare quanti si sono messi immediatamente a disposizione per la realizzazione di questa importante iniziativa, nonostante il poco preavviso – dicono ancora sindaco e assessore –. Ricordiamo a tutti che lo screening è su base volontaria e raccomandiamo la partecipazione di tutti gli studenti”.

Lo screening verrà effettuato nei locali che ospitano la palestra comunale situata nell’area adiacente agli edifici scolastici, la sede ritenuta più idonea, al fine di evitare assembramenti e garantire il necessario distanziamento.