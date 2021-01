SCREENING SCUOLE L’AQUILA: 1.094 TAMPONI, NESSUN POSITIVO. DOMANI ULTIMO GIORNO

L’AQUILA – Sono proseguite per il terzo giorno consecutivo le operazioni di screening della popolazione scolastica, iniziate domenica 3 gennaio. Oggi sono stati 1.094 i tamponi effettuati, tutti con risultati negativi. A sottoporsi al test rapido sono stati 808 studenti e 212 docenti. 74 sono stati invece i tamponi effettuati sul personale non docente.

Con la terza giornata il totale dei test somministrati ammonta a 3.704.

“Anche quest’oggi, nonostante le condizioni meteo avverse e la prima nevicata della stagione, – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – la partecipazione è stata considerevole. Torno a ringraziare tutti coloro che hanno assicurato, con la loro disponibilità, pur nel periodo di festività, la riuscita di questa importante operazione. Grazie anche –ha concluso Biondi – a tutta la popolazione scolastica, al personale docente e non docente e alle famiglie dei ragazzi per l’alto senso di responsabilità dimostrato nel partecipare allo screening che, tengo a ribadire, fa della nostra città e del nostro Comune un esempio virtuoso”.

Si ricorda che lo screening andrà avanti fino a domani, mercoledì 6 gennaio. Saranno attive quattro postazioni: drive through di Monticchio presso ex Multisala Garden, Musp asilo nido di via Ficara, palestra Itis in via Acquasanta, palestra Ipsiasar viale Aldo Moro, con orario continuato dalle 9 alle 17. Non sarà attiva, invece, la postazione del drive through di Bazzano.

Si ricorda che il Comune, per informazioni, ha attivato il numero verde 800666622, operativo dalle 8 alle 17 fino a domani. Inoltre, per chiarimenti e notizie si potrà inviare anche una mail a [email protected] Si ricorda che tutti quelli che intendono sottoporsi al test dovranno portare con sé tessera sanitaria, documento d’identità, e il modulo con il consenso informato, stampato e firmato, compilabile al linkhttps://bde.comune.laquila.it/screening/modulopresenteanche sul sito internet del Comune dell’Aquila nella pagina dedicata allo screening scolastico della sezione “Coronavirus, le informazioni del Comune” (https://www.comune.laquila.it/pagina1961_screening-per-gli-studenti.html), dove è pubblicato anche il modulo cartaceo in pdf. Gli interessati che si presenteranno alle postazioni dei test dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’istituto scolastico di appartenenza e se si è studenti, docenti o non docenti. Per i minorenni il consenso dovrà essere firmato dal genitore.

Una volta effettuato il tampone, bisogna tornare nella propria abitazione; la comunicazione viene effettuata entro tre ore solo a coloro che fossero risultati positivi al covid-19. Si ricorda inoltre che non possono sottoporsi al test i bambini al di sotto dei 6 anni, chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19, chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta, chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento e chiunque abbia già programmato una data per un tampone.

