SCREENING VASTO, DUE CASI POSITIVI SU 3.475 TAMPONI

VASTO – Sono stati 3475 i tamponi effettuati oggi per la quinta giornata di screening a Vasto (525 Auditorium San Francesco, 936 Palestra Salesiani, PalaBCC 2014. I casi positivi riscontrati sono stati 2. Per essere confermati si dovrà attendere l’esito del tampone molecolare.

“Lo screening organizzato nei cinque appuntamenti promossi nel mese di febbraio – ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – è stato un importante strumento per individuare casi positivi ed evitare nuovi contagi. Ringrazio tutti i cittadini che si sono sottoposti al test e ringrazio particolarmente la dottoressa Anna Suriani che ha coordinato in maniera brillante una non facile organizzazione composta da oltre 200 volontari, medici, infermieri, Protezione civile, Croce Rossa, dipendenti comunali, Ricoclaun e tantissimi rappresentanti delle associazioni. A tutti loro il mio apprezzamento per la disponibilità prestata”.

