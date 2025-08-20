SCRITTA ANTIFASCISTA A MOCUFO: SINDACATO GIORNALISTI, “SOLIDARIETA’ A COLLEGA AGGREDITA”

20 Agosto 2025 18:52

Pescara - Cronaca

MOSCUFO – “Il Comitato di redazione di Rete8 e il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi (Sga) esprimono solidarietà alla collega Antonella Micolitti, vittima di minacce durante il suo lavoro a Moscufo”.

È quanto si legge in una nota dopo i fatti che si sono verificati oggi (Qui il link)





“Condanniamo con fermezza ogni atto di intimidazione contro chi esercita il diritto-dovere di informare: la libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e non può essere ostacolata da comportamenti violenti o aggressivi. Chiediamo alle istituzioni locali e regionali di prendere posizione netta contro simili episodi e di garantire sempre il rispetto della libertà di cronaca”, conclude la nota.

 

 

