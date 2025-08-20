SCRITTA ANTIFASCISTA A MOSCUFO: “AUTORE E GIORNALISTA AGGREDITI”, ANNUNCIATA MANIFESTAZIONE

MOSCUFO – È lì da oltre 80 anni, circa dieci anni fa è stata anche restaurata, dopo che era stata ricoperta con vernice nera. L’effigie di Benito Mussolini campeggia sul muro di un palazzo nel centro di Moscufo, grazioso borgo dell’entroterra pescarese, con tanto di motto “noi tireremo diritto”.

Giorni fa un giovane professore di Storia e Filosofia, Andrea D’Emilio, con una vernice rossa, sotto all’immagine ha scritto “Moscufo è antifascista”.

“Un deprecabile atto vandalico” lo ha giudicato il presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, in quota Forza Italia, che ha denunciato l’episodio sui suoi profili social. Un’esposizione, quella di Sospiri, criticata dalla sezione Anpi di Pescara: secondo il coordinatore, Nicola Palombaro, il presidente del Consiglio regionale avrebbe fatto meglio a prendere le distanze dai numerosi commenti al suo post nei quali si arriva a inneggiare all’utilizzo di olio di ricino per il responsabile della scritta.

Non sono mancati strascichi della vicenda: questa mattina D’Emilio e una giornalista dell’emittente televisiva Rete8, mentre registravano un’intervista sarebbero stati pesantemente minacciati da alcuni residenti.

Immediata la solidarietà del sindaco, Pietro Di Pietro, il quale tiene a precisare che “Moscufo non è un paese fascista”. Note di condanna all’accaduto anche da parte dell’Anpi, del Cdr di Rete8 e del Sindacato dei Giornalisti.

Per sabato prossimo, 23 agosto, lo stesso D’Emilio ha annunciato una manifestazione, a partire dalle 16, a Moscufo: al sindaco sarà consegnata una targa bianca in pietra con la scritta “Moscufo è antifascista. I Cittadini, 2025”.

“Ho protocollato al sindaco Di Pietro questa testimonianza di aggressione e ribadito la richiesta urgente di accettare la targa e, quindi, la preliminare rimozione della mia scritta rossa, che rivendico; tutto a mie spese”.