SCRITTE CONTRO SINDACO CAGNANO AMITERNO, SOLIDARIETA’ DA BIONDI: “ESSERE IN PRIMA LINEA E’ DOLOROSO”

L’AQUILA – “Lascia che, con questa mia, a nome dei sindaci d’Abruzzo, ti arrivi il sentimento di solidarietà, comprensione, insieme a quello di sdegno, per quanto stai subendo”.

È un passaggio della lettera che il presidente abruzzese dell’Associazione nazionale comuni Italiani (Anci), Pierluigi Biondi, ha inviato a Iside Di Martino, sindaco del comune aquilano di Cagnano Amiterno, in provincia dell’Aquila, vittima nei giorni scorsi di scritte ingiuriose e diffamatorie.

Biondi, sindaco dell’Aquila, ha voluto manifestare la vicinanza dei sindaci abruzzesi nei confronti dell’amministratrice, un ingegnere che dal 2015 è alla guida del Comune dell’Aquilano.

“Essere in prima linea, a volte, può essere doloroso. È un grande privilegio indossare il Tricolore e onorarne il profondo significato, giorno dopo giorno, passo dopo passo, accanto alla nostra gente – ha continuato il fresco presidente di Anci Abruzzo -. È una vita che, forse più di altre, mette alla prova costantemente, di fronte a scelte che, spesso, procurano ostilità. Ma, ciascuno di noi si pone come rappresentante dell’istituzione, in maniera equa, a servizio della comunità e del suo bene, sopra ogni partigianeria, con impegno e visione”.

“Per questo – ha concluso Biondi – ti prego di superare con decisione i momenti di difficoltà, di continuare a tenere fede al tuo mandato, di perseverare nell’azione amministrativa e politica”.