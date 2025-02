SCRITTE INGIURIOSE CONTRO IL PRESIDENTE DEL PESCARA CALCIO: INDAGA LA DIGOS

PESCARA – Scritte ingiuriose e offensive contro il presidente Daniele Sebastiani sono apparse stamattina sotto gli uffici del Pescara Calcio in via Strada Comunale Piana. Ignoti nella notte hanno imbrattato i muri dell’ingresso laterale della sede con scritte con vernice azzurra. Sul posto dopo la segnalazione dell’accaduto si sono portati gli agenti della Digos della Questura di Pescara per gli accertamenti. Da tempo nei confronti del massimo dirigente del sodalizio biancazzurro è in atto la contestazione di una frangia della tifoseria pescarese. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Digos con le acquisizioni delle immagini delle telecamere della zona.