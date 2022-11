SCRITTE NO VAX IN SEDE CGIL PESCARA: QUESTA MATTINA SIT-IN DEGLI ISCRITTI

PESCARA – Mentre proseguono le indagini per risalire agli autori delle scritte in vernice rossa scoperte ieri all’alba all’esterno della sede della Cgil Abruzzo a Pescara, in viale Benedetto Croce, questa mattina si è tenuto un sit-in di tanti iscritti.

“Essere qui oggi – ha spiegato il segretario provinciale della Cgil di Pescara Luca Ondifero – vuol dire rispondere alle minacce aprendo le nostre sedi ai cittadini per dare ancora di più quelle risposte sul tema del lavoro alle persone in un momento come questo. Attaccare il sindacato non significa attaccare il dirigente sindacale, ma il lavoratore, il pensionato e chi cerca di migliorare la propria situazione”. Intanto questa mattina sono state cancellate e coperte le scritte apparse ieri.