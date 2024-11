SCRITTE OFFENSIVE ALLA SINDACA DI CAGNANO: VICINANZA ANCHE DA DONNE DEMOCRATICHE E PD AQUILANO

CAGNANO AMITERNO – Anche la Conferenza delle Democratiche della provincia dell’Aquila esprime solidarietà alla sindaca di Cagnano Amiterno (L’Aquila), Iside Di Martino, dopo alcune scritte offensive nei suoi riguardi comparse sui muri del paese.

“Sono apparse nella notte scritte su muri con insulti ed offese indegne”, si legge in un comunicato, “rivolti ad una donna che con passione ed impegno svolge il suo ruolo di Sindaca. Non è la prima volta, invitiamo quindi le forze dell’ordine a fare piena luce su questo episodio e ad individuare gli autori di queste azioni gravi ed offensive. Si tratta di frasi che lasciano senza parole, violente e sessiste. Quando si tratta di una donna, non ci si limita alla critica politica, ma si usa l’arma della parola violenta ed aggressiva, con la precisa volontà di umiliare una donna che svolge un importante ruolo istituzionale. Sappiamo che Iside non si farà intimidire e continuerà a lavorare con umiltà e tenacia come ha sempre fatto.

Un abbraccio affettuoso ad Iside da tutte noi”. Sulla stessa linea anche un duro intervento del Pd aquilano dopo quello del Pd dell’alta valle dell’Aterno.