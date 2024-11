SCRITTE OFFENSIVE CONTRO LA SINDACA DI CAGNANO AMITERNO: LA SOLIDARIETA’ DEL PD

CAGNANO AMITERNO – Scritte offensive sono comparse di nuovo contro la sindaca di Cagnano Amiterno (L’Aquila) e allora insorge il circolo del PD Alta Valle Aterno esprimendo la massima solidarietà alla prima cittadina del piccolo centro.

“I soliti ignoti”, si legge in una nota, “hanno vandalizzato ancora una volta un muro con scritte diffamatorie e sessiste nel confronti di Iside Di Martino. Solidarietà alla sindaca, a tutta l’amministrazione, e ai cittadini di Cagnano Amiterno”.

“Atti vigliacchi da parte di qualcuno che non conosce altro modo di denigrazione devono ricevere la condanna di tutta la comunità. Quello che da ormai qualche anno sta succedendo a Cagnano nei confronti di una sindaca, una donna, è inaccettabile! Non ci rassegniamo alle offese e a ingiurie che quando si tratta di una donna impegnata in politica diventano sessiste frutto di una cultura arretrata! Forza Iside continua con estremo senso del dovere a portare avanti il tuo lavoro con l”estrema rettitudine che ti ha sempre contraddistinto. La comunità democratica ti è vicina “.