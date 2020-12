SCREENING COVID L’AQUILA: “TAMPONI IN STRUTTURE SCOLASTICHE SOLO SABATO E DOMENICA”

L’AQUILA – “Gli immobili ad uso scolastico saranno utilizzati solo sabato e domenica, secondo quanto stabilito nell’accordo con l’Ufficio scolastico. Questo perché siamo consapevoli dei problemi delle famiglie e per limitare disagi li utilizzeremo solo nel fine settimana e lunedì sanificheremo le sedi per restituirle nella serata dell’Immacolata. Lo preciso perché sono già nati equivoci circa possibili chiusure delle scuole”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della videoconferenza convocata in serata per illustrare i dettagli dell’imponente organizzazione per lo screening Covid di massa che partirà domani, 3 dicembre.

