SCUOLA: 1.306 ASSUNZIONI DI DOCENTI IN ABRUZZO CON IL CONCORSO “PNRR3”

L’AQUILA – Emanato ieri il bando di concorso PNRR3 per l’assunzione nel 2026 di 1306 docenti in Abruzzo, di cui 300 nella scuola dell’infanzia, 340 nella scuola primaria e 666 nelle diverse classi di concorso della scuola media e superiore.

Nel bando tra le 1.306 assunzioni 32 sono riservate ai posti di sostegno nell’infanzia, 54 nella primaria, 54 nella scuola media e 60 nelle scuole superiori, per un totale di 200 posti, pari al 15,31%.

La scadenza per le domande di partecipazione al concorso è fissata al 29 ottobre.

Commenta la Cisl scuola: “Assolutamente apprezzabile la decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che produrrà in Abruzzo l’effetto di coprire il turn over e soprattutto innalzare ulteriormente la percentuale del personale a tempo indeterminato, riducendo la necessità di ricorrere al precariato, che comunque di attesterà nel 2026 su alcune migliaia di docenti. Chiediamo ai rappresentanti politici della regione di adoperarsi affinché anche le assunzioni del personale ATA vengano fatte sui tutti i posti vacanti e non su una percentuale ridotta come avvenuto finora”.

IL BANDO