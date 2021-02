SCUOLA, 119 MILIONI PER I BANCHI A ROTELLE: I COSTI

ROMA – “Qual è stato il costo reale dei banchi a rotelle? In base a quanto dice la struttura del commissario straordinario, contattata da Skuola.net, il loro costo medio sarebbe stato di 274 euro per ogni banco innovativo e di 93 euro per quello tradizionale monoposto. I banchi di ultima generazione sarebbero stati 434mila, più 2,1 milioni di quelli tradizionali. Il costo totale dell’operazione, in base a questi numeri, è stato di 119 milioni per i banchi a rotelle e di 199 milioni per quelli tradizionali. Per un totale di 318 milioni di euro”.

È quanto fa sapere Skuola.net in un comunicato. Il sito di informazione sulla scuola rende così nota la sua indagine sulla questione dei banchi a rotelle che ha scatenato forti reazioni.

Download in PDF©