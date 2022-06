PESCARA – Sono 10.916 gli studenti che in Abruzzo inizieranno, con la prima prova scritta, gli esami di maturità: 10.611 sono interni e 305 sono candidati esterni. Negli istituti statali i candidati interni sono 2.225, gli esterni 70; nelle scuole paritarie sono rispettivamente 29 e 13.

A livello territoriale, il maggior numero di candidati è nella provincia di Chieti, 3.262, seguita da quella di Pescara, 3.040; poi ci sono Teramo 2.337 e L’Aquila 2.277. Per quanto riguarda gli esami del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, i candidati sono 11.536, di cui 11.487 interni e 49 esterni.

A livello territoriale, gli studenti che sosterranno l’esame sono 3.359 nel Chietino, 3.060 nel Pescarese, 2.723 nel Teramano e 2.394 nell’Aquilano.

Oggi un ringraziamento al personale docente e non docente e un saluto a tutti gli studenti abruzzesi sono stati rivolti dall’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, in occasione dell’ultimo giorno dell’anno scolastico.

Il rappresentante del governo regionale ha visitato il Liceo Coreutico Convitto nazionale “Melchiorre Delfico” di Teramo “per dare un chiaro segnale di vicinanza delle istituzioni alla scuola e ai suoi principali attori”.

Da Teramo è partito il saluto simbolico a tutto il personale scolastico e non degli istituti regionali, “in un anno – ha detto l’assessore – che ha voluto rappresentare più del precedente il senso di ripresa alla normalità dopo il blocco dovuto alla pandemia.

L’anno scolastico è partito tra molte incertezze e nella prospettiva di affrontare un’altra stagione davanti ad un computer. Fortunatamente, la Dad inziale ha lasciato il posto al ritorno in aula di migliaia di studenti che hanno auto modo di riaprire la porta della socialità e riprendersi gli spazi che sono stati sempre loro.

Per questo – ha detto Quaresimale agli studenti e ai docenti – l’anno scolastico che si chiude lascia in eredità un contenuto ottimismo sulla possibilità di ritorno alla normalità assoluta. Dal canto nostro – ha concluso l’assessore Quaresimale – la Regione Abruzzo è pronta a far la propria parte sia per l’erogazione dei servizi scolastici alle famiglie e agli studenti sia per venire incontro alle richieste del personale docente per migliorare i meccanismi di una scuola in continua evoluzione”.

Al termine della visita al liceo Coreutico le studentesse hanno donato all’assessore il libro scritto da loro sulla vita e l’attività di Filomena Delli Castelli, la deputata abruzzese eletta alla Costituente nel giugno del 1946.