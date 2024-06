SCUOLA AL PROGETTO CASE DI BAZZANO INVASA DALLE VESPE: COMUNE L’AQUILA AVVIA DISINFESTAZIONE

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha disposto, con una recente determinazione dirigenziale, la disinfestazione e la rimozione di pericoli provenienti da “insetti patogeni e/o aculeati” ovvero le vespe, dopo che verso la fine di aprile era giunta la segnalazione da parte della scuola dell’infanzia “La scatola delle esperienze” situata nel Progetto case della frazione di Bazzano.

“L’area in questione”, si legge nella nota comunale, “risulta essere particolarmente sensibile per la presenza ed il numero di bambini presenti e le temperature alte determinano una maggiore attività degli insetti stessi creando i presupposti per possibili incidenti con i fruitori dell’area. Per quanto esposto in precedenza, si è dovuto intervenire in modo urgente e tempestivo al fine di scongiurare pericoli maggiori derivanti dalla presenza degli insetti”.

Di qui l’affidamento del servizio a una ditta aquilana che sta provvedendo anche in vista della calda estate in arrivo.