L’AQUILA – La spending review del governo Meloni avanza e la scuola si prepara a nuovi tagli. Dopo i 3,5 miliardi di euro di tagli previsti dal Def 2022 – riporta Orizzonte Scuola – il Ministero dell’Istruzione dovrà affrontare ulteriori riduzioni di bilancio nei prossimi anni.

Come segnala il Messaggero, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, si parla di 45,2 milioni di euro di tagli per il 2024 e 49,2 milioni per il 2025.

Tra le aree interessate dai tagli – su cui il Ministero sta svolgendo una serie di valutazioni – potrebbero esserci i servizi per gli asili nido, con il passaggio di questo settore sotto l’ombrello del PNRR, ma anche l’ambito relativo a formazione e aggiornamento del personale scolastico, che potrebbero subire una riduzione di finanziamenti, pur con la cautela di non compromettere gli obiettivi del PNRR.