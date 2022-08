SCUOLA, ANIEF: “DAL PRIMO SETTEMBRE FINE OBBLIGO VACCINAZIONE COVID E STOP DISCRIMINAZIONI”

ROMA – Dal 1° settembre stop all’obbligo di vaccinazione Covid per docenti e Ata.

“Un anno fa il giovane sindacato fu l’unico tra i rappresentativi a non firmare il protocollo sulla sicurezza a scuola, per via del Green pass imposto al personale – spiega l’Anief in una nota – Partirono tantissimi ricorsi. Poi, a dicembre arrivò anche l’obbligo vaccinale e a seguire la sospensione del personale non vaccinato. Per finire, il contenzioso sul demansionamento (su altri ruoli professionali) a partire dal 1° aprile”.

“Solo lo scorso mese di marzo anche gli altri sindacati si sono resi conto che aveva ragione Anief e non hanno firmato il protocollo successivo alla fine dello stato di emergenza pandemica”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato autonomo, “finalmente, come ha sempre chiesto Anief, vengono cancellati i presupposti normativi per discriminare personale scolastico non vaccinato. Ma non può finire qui, perché ora si aspetta sia la sentenza della Corte Costituzionale sia quella della Corte di giustizia europea per i risarcimenti”.