SCUOLA, AZZOLINA A REGIONI: “RIFLETTERE BENE SU SLITTAMENTO APERTURE”

ROMA – “Le Regioni riflettano bene sulle conseguenze per studenti e famiglie”. Lo dice all’Ansa il ministro Lucia Azzolina commentando l’annuncio di alcune Regioni di voler posticipare il rientro in classe per gli studenti delle scuole superiori, nonostante l’intesa firmata pochi giorni fa con Governo, Province e Comuni.

“Il Governo ha mantenuto gli impegni, i tavoli guidati dai Prefetti hanno prodotto piani operativi in tutte le Province, lavorando sul potenziamento dei trasporti e sullo scaglionamento degli orari di scuole e altre attività. Ognuno faccia la propria parte”.

Proprio oggi l’ISS ha diffuso un rapporto in cui si sostiene che il sistema scolastico non è fra i principali contesti di trasmissione del Paese.

