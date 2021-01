SCUOLA, AZZOLINA: “POCHI CONTAGI ANCHE GRAZIE A BANCHI SINGOLI, GRANDE LAVORO DI ARCURI”

ROMA – “Se anche le ricerche scientifiche ci dicono che nella scuola c’è stato solo il 2% dei focolai forse è anche grazie al fatto che i banchi singoli hanno permesso il distanziamento insieme con altre misure adottate. Ringrazio il commissario Domenico Arcuri per il grande lavoro che ha fatto: 2,4 milioni di banchi in pochi mesi è un risultato straordinario”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata a Rai News 24, ha risposto a una domanda sulle polemiche per l’acquisto dei banchi monoposto.

