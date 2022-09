CERNOBBIO – Il Governo “non ha mai parlato della possibilità di fare un giorno in Dad per via del caro energia”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

“In ogni caso – ha proseguito – la mia posizione è chiarissima. Di fronte ai problemi che abbiamo e che tutti conosciamo, la scuola deve essere l’ultima a essere toccata. Noi comunque non abbiamo mai parlato di questo”, ha ribadito.