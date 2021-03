SCUOLA, BONETTI: “DOPO PASQUA VALUTARE APERTURA IN ZONE ROSSE”

ROMA- “La scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell’ infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l’aumento delle vaccinazioni, dovremmo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a SkyTg24.