SCUOLA, CAOS PAGAMENTI PERSONALE ATA CONTRATTO COVID: “A L’AQUILA DIMENTICATI ANCHE DAL SINDACATO”

L’AQUILA – Pagamenti ad intermittenza, mesi di incertezza senza poter contare sulla retribuzione per il lavoro svolto, “eppure anche i nostri figli mangiano”.

A denunciare la situazione ad AbruzzoWeb è una collaboratrice scolastica dell’Aquila, assunta con contratto covid il 28 settembre dello scorso anno fino a giugno, che nel portare alla luce un problema particolarmente sentito in tutta Italia, più volte segnalato dal personale Ata nel corso dei mesi, evidenzia di non aver ricevuto nessun tipo di aiuto, nonostante i numerosi tentativi, neanche dal sindacato: “è sconcertante che siano i primi a disinteressarsi dei lavoratori, eppure la quota sindacale la paghiamo”, sottolinea.

“Sto aspettando ancora lo stipendio di maggio, e come me tanti altri colleghi. Abbiamo l’esigibilità con data 15 luglio, ci avrebbero quindi dovuto pagare ma i soldi non ci arrivano. Tanti sono nella stessa situazione, non solo i contratti covid, anche i temporanei, altri colleghi invece non hanno avuto neanche la data di esigibilità”.

“Ho provato a mettermi in contatto con il sindacato per giorni e dopo tanti tentativi sono riuscita a conquistare solo una risposta, nella quale mi è stato banalmente spiegato che hanno segnalato al ‘nazionale’ che non siamo stato pagati. Ho provato a chiamare anche la segreteria nazionale ma ti rispondono che non fanno consulenza e che bisogna chiamare le sedi locali”.

“Come è possibile spingere per far fare i contratti, per chiedere posti a tempo pieno, quando noi non veniamo neanche pagati per il nostro lavoro e non importa niente a nessuno?”. (a.c.)