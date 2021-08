SCUOLA, CASANOVA: “GRAZIE ALLA LEGA 350 MILIONI PER LEZIONI IN PRESENZA”

ROMA – “Grazie alla Lega – Salvini Premier ulteriori 350 milioni di euro per la scuola in presenza! Ringrazio il nostro sottosegretario Rossano Sasso per l’impegno profuso e l’efficienza degli interventi”.

Lo scrive in una nota Massimo Casanova (Lega), europarlamentare eletto nella circoscrizione Italia meridionale.

“Rispetto al passato, infatti, si investe maggiormente su impianti di aerazione, ventilazione meccanica e sanificatori, archiviando la triste stagione dei banchi a rotelle. Velocissimi anche i tempi: i soldi, infatti, dovrebbero arrivare subito, entro la fine del mese di agosto. Questa è concretezza e buon governo per aiutare il Paese a ripartire”, conclude Casanova.