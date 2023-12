SCUOLA: CONCORSI IN ABRUZZO PER 281 POSTI, DI CUI 21 PER IL SOSTEGNO, DOMANDE FINO ALL’11 GENNAIO

PESCARA – Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul sito www.inpa.gov.it i bandi del Concorso PNRR della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. I posti disponibili su tutto il territorio nazionale saranno 30.210, 20.575 posti per la scuola secondaria (di cui 3.044 di sostegno), 9.641 posti per la scuola dell’infanzia e primaria (di cui 6.071 di sostegno).

In Abruzzo i posti disponibili in totale saranno 281. Per la scuola dell’infanzia 17, nella primaria 37, nella scuola di primo grado 60, nella scuola di secondo grado 167, per un totale di 260 a cui si aggiungono 21 posti per il sostegno.

La Cgil ricorda che “la domanda di partecipazione può essere presentata su Istanze on Line in un’unica regione (dall’11 dicembre al 9 gennaio) per tutte le tipologie di posto per cui si ha titolo più, eventualmente, per il sostegno nel relativo grado.

La Cgil evidenzia infine che “i bandi di concorso rappresentano solo una prima parziale risposta alle nostre mobilitazioni volte a risolvere l’atavico problema del precariato nella scuola. Il numero dei posti banditi è infatti assolutamente inadeguato alle esigenze delle scuole: pensiamo che quest’anno in Abruzzo sono circa 5.000 i docenti precari, di cui oltre 3.000 sul sostegno. E’ stato un grande errore non ammettere al concorso gli specializzandi nel sostegno dell’VIII ciclo del TFA sostegno, escludendoli dalla possibilità di stabilizzazione. Ribadiamo inoltre la necessità di incrementare il contingente dei posti messi a concorso e tutelare gli idonei del concorso ordinario 2020, che hanno sostenuto e superato una procedura concorsuale ordinaria praticamente identica a quella oggi proposta.

Infine, “abbiamo rilanciato al Ministro la nostra proposta volta a consentire l’utilizzo delle Graduatorie Provinciali Supplenze per nomine finalizzate al ruolo sia su posto comune che di sostegno, laddove le graduatorie siano esaurite. E’ necessario un piano straordinario di assunzioni che vada oltre la copertura del semplice turn over del personale, in modo da garantire i diritti dei lavoratori precari e assicurare la qualità del sistema educativo.

I REQUISITI

Scuola secondaria

Abilitazione per la specifica classe per la quale si partecipa, oppure

Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, oppure

Titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità servono almeno 180 gg oppure servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini)

ITP: abilitazione specifica, oppure Diploma che dà accesso alla classe di concorso del tipo B (il titolo rimane valido fino al 31 dicembre 2024).

Infanzia e primaria

1. laurea in scienze della formazione primaria, oppure

2. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002, in particolare:

• per la scuola primaria: titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27;

• per la scuola dell’infanzia, titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27.

Titoli di accesso per il concorso su posto di sostegno

Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado, conseguita ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.