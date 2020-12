SCUOLA, CRISANTI: “SPERIMENTARE RIAPERTURA IN UN DISTRETTO”

ROMA – Sulla riapertura delle scuole “per gli adolescenti suggerisco un esperimento su un distretto scolastico: riaprirlo e vedere se le misure adottate sono sufficienti o se c’è bisogno di cambiare i trasporti o gli orari”. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova a Radio 24: “in due tre settimane si vede cosa succede e si può capire qual è il punto debole della catena, se le scuole sono sicure o il problema sono i trasporti, perché i questo momento ancora non lo sappiamo. Inoltre – ha aggiunto – ci vuole un po’ di flessibilità anche da parte di insegnati e famiglie, se il problema dei trasporti non si può risolvere aumentando la capacità, una soluzione potrebbe essere lo scaglionamento di entrate e di uscite, ma se tutti si irrigidiscono il problema non si risolve mai”.

