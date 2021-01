SCUOLA, CTS: “SPETTA A REGIONI DECISIONE SU RIAPERTURA”

ROMA – “Il governo ha dato delle indicazioni a creare dei tavoli provinciali coordinati dai prefetti che hanno portato a dei risultati, che in molti casi sono concreti e sono la soluzione dei problemi a livello territoriale. In altri casi ci sono dei problemi o dei ritardi. Quindi la responsabilità dei governatori è quella di decidere se il territorio è pronto o no ad accogliere i ragazzi all’interno delle scuole”.

Così Agostino Miozzo, all’uscita dell’Inmi Spallanzani di Roma, dove si è vaccinato con altri 4 membri del Cts, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla riapertura delle scuole e il fatto che alcune Regioni abbiano già deciso di posticipare le riaperture.

