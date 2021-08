SCUOLA: DA REGIONE ABRUZZO 2 MILIONI PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

TERAMO – Nuovi fondi per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) che concludono il periodo formativo obbligatorio. Sono circa 2 milioni di euro i fondi per finanziare i percorsi IeFP, cioè quei percorsi che permettono ai ragazzi dai 14 ai 16 anni di completare il percorso formativo obbligatorio, dopo la conclusione delle scuole secondarie di primo grado.

“Queste nuove risorse frutto del Piano nazionale – spiega l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione Pietro Quaresimale – ci daranno la possibilità di creare nuove opportunità per quei ragazzi che decidono di non seguire un percorso di studi tradizionale. Con il sistema duale avremo modo di collocare sul piano dell’offerta scolastica e formativa percorsi di formazione che daranno modo ai giovani di acquisire competenze e abilitazioni professionali che permetteranno loro di entrare nel mondo del mercato del lavoro”.

“Negli anni scorsi – aggiunge Quaresimale – abbiamo finanziato diversi corsi IeFP che hanno trovato felici riscontri presso le famiglie e i ragazzi che hanno intenzione di acquisire competenze professionali”. I nuovi finanziamenti per gli IeFP porteranno alla pubblicazione di nuovi avvisi, il prossimo autunno, rivolti agli organismi di formazione che hanno intenzione di allestire corsi formativi per studenti in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado. “Nelle prossime settimane inoltre – preannuncia l’assessore all’Istruzione – gli uffici regionali dovrebbero rendere noti i corsi IeFP finanziati con gli avvisi pubblicati nella primavera scorsa. Solo allora avremo contezza della natura e del tipo di corsi che verranno messi a disposizione di studenti e famiglie”.